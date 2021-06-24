我國疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心5月中旬將全國升為三級警戒，而長期仰賴發票募捐做為經費來源的創世基金會統計，僅5月發票捐贈量就較去年同期，狂墜200萬張，以一張發票中獎金額約一元計算，短短月餘，植物人服務經費短少約二百多萬元，不僅如此，疫情影響所致歇業倒店浪潮，使商家撤除發票箱，再加上宅經濟興起，民眾上網消費，捐贈發票機會大幅降低，植物人服務恐無以為繼。

「順手捐發票，救救植物人！」這個國人耳熟能詳的口號，自民國82年發起至今，儼然已成為全民愛心運動，幫助創世全台17所安養院前後照顧約2500位植物人，如今愛心發票卻受新冠疫情所累，瀑布直洩式下滑逾4成，創世苦撐第一線守護植物人，亟需大眾伸援。

創世基金會呼籲，民眾將發票寄送創世各服務據點，或至財政部電子發票整合平台綁定創世基金會捐贈碼「919」，電商平台可呼籲消費者捐贈電子發票。關心植物人請至創世官網，或洽愛心專線：（02）2835-7700分機9。