中國汽車工業協會副秘書長師建華近日對大陸新能源汽車市場未來走勢做出預判。觀察今年大陸新能源汽車的年銷量突破200萬輛不成問題。尤其是「雙碳」目標提出將進一步優化發展新能源汽車的內外部環境。在他看來，隨著新能源汽車技術的進步、續航里程提升，消費者對新能源汽車接受程度越來越高，新能源車市已進入真正的市場化階段。

根據《證券時報》引述中汽協公佈的最新資料，今年5月大陸國內新能源汽車銷量21.7萬輛，年增率159.7％；1到5月累計銷量達95萬輛、年增率224.2％。按照中汽協最新的預測，2021年新能源汽車年銷量有望突破200萬大關、達到240萬輛。

師建華分析，新能源汽車銷量上漲的趨勢有多重原因。第一是碳中和目標的提出，同時產業界的各項規劃也對到2025年新能源汽車的銷量占比提出明確目標。

第二是大陸政府對新能源汽車發展推出多項支持政策，使行業發展環境較好；第三是新能源汽車技術的提升，使得續航里程、充電便利性均有所提升，進而促使消費者越來越接受新能源汽車。