中租-KY(5871)受惠業務動能維持暢旺，2021年5月營運持穩高檔，歸屬母公司稅後淨利17.57億元、每股盈餘（EPS）1.27元，雙創同期新高、歷史第三高。累計前5月歸屬母公司稅後淨利85.13億元、每股盈餘6.16元，維持強勁成長動能、續創同期新高。

中租原訂5月28日召開股東常會，惟受國內疫情升溫、金管會發布暫行措施、要求所有公發公司於5月24日起至6月30日間停止召開股東會而順延。中租董事會日前通過，將於7月16日於內湖總公司召開股東常會，屆時將依主管機關相關規範辦理。

中租公布2021年5月自結合併營收59.27億元，月增2.47％、年增達21.28％，歸屬母公司稅後淨利17.57億元，雖月減1.57％、仍年增達26.7％，每股盈餘1.27元，全數改寫同期新高、並創歷史第3高。

累計中租前5月自結合併營收284.71億元、年增達21.26％，歸屬母公司稅後淨利85.13億元、年增達29.4％，每股盈餘6.16元，均續創同期新高。以各地區營運狀況觀察，台灣、中國大陸及東協地區獲利分別年增26％、58％及48％。

中租受惠應收帳款穩健成長、資產品質穩健，今年以來營運維持穩健成長動能。展望後市，公司先前法說時，預期今年業務將維持雙位數成長，包括台灣及東協應收帳款成長10～15％、中國大陸成長15～20％目標不變。

中租董事長陳鳳龍在致股東報告書中表示，今年將持續在地深耕經營，台灣增設專營船舶租賃業務單位，中國大陸在既有的深圳、金華、寧波增加服務網點，東協市場則在越南同奈省與隆安省，馬來西亞淡馬魯、實兆遠、亞羅士打、瓜拉登嘉樓、昔加末等地增加辦事處。

其次，中租加速進入消費市場，由仲信資融以「零卡」品牌經營的無卡分期業務，擬複製成功經驗至東協市場。太陽能電廠則推動拓展「漁電共生」營運模式，逐步深入養殖事業，並加大加快保經事業推廣、推升獲利占比，對今年營運維持樂觀態度審慎應對因應。