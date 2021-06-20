陸委會表示，由於我方堅拒港府對我香港辦事處派駐人員簽證所提「一中承諾書」條件，將從明天開始，因應情勢調整港處業務辦理方式，陸委會主委邱太三明天（21日）將舉行記者會，進一步對外說明相關情形。

大陸委員會今日上午發佈新聞稿表示，因香港政府自107年7月起，屢次對我香港辦事處人員簽證設置不合理的政治條件，要求簽署「一中承諾書」，致我方派駐人員無法續留及赴任，自6月21日起，調整香港辦事處業務辦理方式。

陸委會強調，臺港本於互惠互利原則互設辦事處，自我香港辦事處成立以來，始終堅持為民服務；且一切活動遵守法令，從未逾越業務功能範疇。中共及港府以「一中承諾書」設置障礙，影響我香港辦事處人員的輪調及正常運作，片面違反2011年雙方換文內容，要對臺港關係及民眾權益受損負所有責任。我們堅拒逼使我駐處人員簽署「一中承諾書」的無理政治打壓，也對中共當局及港府提出嚴正的警告與譴責。

對於我香港辦事處同仁面對打壓，仍然不屈不撓，堅守服務崗位，陸委會表達感謝之意。因應派駐人員赴任受阻，香港辦事處雖將進行若干業務辦理方式之調整，但仍會維持必要的運作，為民服務不中斷、不打折。盼國人予以包容、諒解，並續做臺灣最堅實、有力的後盾。