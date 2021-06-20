大陸國家衛健委20日發布的最新資料顯示，截至2021年6月19日，31個省（自治區、直轄市）和新疆累計報告接種新冠病毒疫苗10億1048.9萬劑次。從接種新冠疫苗9億劑到10億劑只花了5天。

大陸施打新冠疫苗從1億劑到2億劑用25天，從2億劑到3億劑用16天，從3億到4億用9天，從4億到5億用7天。自4月底以來，疫苗接種不斷進入加速跑。

美國有線電視新聞網（CNN）18日還發出驚歎，中國即將注射第10億劑次新冠疫苗。CNN稱，中國接種疫苗的規模和速度之快是世界上任何其他國家所無法比擬的。

與大陸國內疫苗接種加速相對應的是，A股新冠疫苗龍頭股近期表現十分搶眼。康希諾（688185）、復星醫藥（600196）兩隻龍頭股兩個多月的時間裡股價漲幅超100％。

從最新的各國疫苗總接種量來看，全球合計疫苗接種量已接近25億劑次，而中國接種總量就超過10億劑次，位居第一，占全球總量的比例超過40％。美國排在第二位，總接種量超過3億劑；印度排在第三，總接種量為2.5億劑。排在第四到第十位的分別是巴西、英國、德國、法國、義大利、墨西哥和土耳其。