上周航運股表現最強勢，貨櫃航運、貨攬、散裝、貨運股類股股價良性輪動上漲，帶動航運指數單周漲幅高達19.57%居冠，類股指數也續創新高，不只貨櫃三雄萬海、陽明、長榮續漲，一票散裝航運如慧洋、裕民、新興、中航等亮燈漲停。法人指出，明後兩年貨櫃航運業仍是大好年，且外溢效應也擴散到散裝航運股，造就獲利和股價持續上揚，提醒投資人應順勢而為，賺取航運股大波段行情，別不信邪一路放空而被軋爆賠錢。

法人表示，貨櫃航運股獲利大爆發，加上本益比很低，目前外溢效應也擴散至散裝航運股，因此不再只有貨櫃三雄及台驊等四檔牌咖自己玩；不僅使得整個航運類股上漲具有族群性及輪動性，這也是航運股能夠成為目前台股最強主流類股，一項非常重要的充分且必要條件。

由於全球對貨櫃航運需求太強，缺船缺櫃缺人、港口壅塞等問題未解，接下來迎接

第三季旺季，美國庫存創20年來新低，以及新造船要到2023年才會交船等情況下，預期下半年運價仍有機會續漲，貨櫃航運今年獲利大爆發，明後兩年營運仍看好，而且外溢效果也擴散到散裝航運股，造就散裝航運股獲利大幅成長且股價也大漲。

法人提醒，投資人千萬不要看不懂這樣趨勢，失去賺取貨櫃航運股及其他航運股的大波段行情，甚至還一路看空去放空貨櫃航運股，一路軋空賠錢。

法人強調，本波台股大盤能夠從大跌2千多點到大幅反彈2千多點，以及近期大盤指數能夠站穩17000點以上，貨櫃航運股價領先創新高且拉開比價空間，其他傳產漲價股才敢漲，甚至部分個股創新高。目前獲利大幅成長且本益比最低的貨櫃航運股（護國艦隊），仍是傳產漲價股的領頭羊，唯有貨櫃航運股敢漲才會帶領其他傳產股如鋼鐵、散裝、塑化、水泥、造紙等類股往上攻堅。