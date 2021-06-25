全球經濟強力復甦，市場需求大幅提升，全球出現缺櫃、塞港等運輸鍊緊繃狀況，進而推升貨櫃船費率飆漲，沒想到近期運量較小的駁船（feeder vessel）租金也跟著暴漲，單日租金甚至突破10萬美元，讓船東直呼難以置信。

英國媒體The Loadstar報導，挪威貨櫃航運商MPC Container Ships執行長Constantin Baack表示，「貨櫃航運的需求量相當大，連帶租船市場也相當熱烈，費率持續創下歷史新高，租期也越來越長，深怕沒有足夠的船可以運用。」

火熱的市況讓船隻的短期租金跟著飆高，Constantin Baack表示，最近看到有艘駁船在進入乾船圬檢修前，就已敲定未來2個月左右的合約，單日租金突破10萬美元，等於在檢修前就已經被人預訂，令人難以置信。

報導指出，駁船短缺的狀況，將因為缺少投資而變得更加嚴重，航運業者雖下訂大量造船訂單，但多集中在貨櫃船上，僅9%訂單分給運能較低的駁船，大型貨櫃船可載運至少12000 TEU（20呎標準貨櫃），而駁船僅能負擔3000TEU以下的運量。

事實上，今年航運費率瘋狂飆升，已讓貨櫃商的股價水漲船高，台灣航運三雄長榮、萬海及陽明股價翻了2至4倍不等，國外也掀起投資航運的熱潮，許多國家的航運商股票也都出現超過1倍以上的驚人漲勢。

金融控股公司Stifel Financial Corp的分析師團隊在近期的一份報告中表示，「雖然並非每個航運股都表現的很好，但上市的航運業者普遍都有不錯表現，我們追蹤的98家有88家上漲，且平均漲幅高達72.9%，優於標普大盤的10.9%漲幅。」