長榮海運自今日起於高雄貨櫃場正式推出「長榮貨櫃通」平台，可即時串聯貨櫃服務鏈各個環節的資訊流，並以無紙化通行模式與零接觸服務介面，提升交領櫃的作業安全與效率，這項創新服務已經由經濟部智慧財產局核准，取得「貨櫃管理輔助系統及方法」的專利。

此外，因應疫情期間的防疫需求，長榮更貼心地推出一系列「零接觸服務」，以進口端為例，貨主／報關行可免出門、免臨櫃，輕鬆透過網路完成繳費、換領e-DO電子小提單，直接於線上辦理銷艙、申請保三落地追蹤等作業，不但節省往來船公司與貨櫃場的時間，亦可減少人與人的接觸，安全又迅速。

隨著船舶大型化的趨勢以及近期全球航運市場的熱絡，帶給貨櫃碼頭更大的運營挑戰。長榮海運為滿足與日俱增作業效率的需求，以嶄新的思維打造「長榮貨櫃通」，使用雲端技術連結客戶、報關行、車行、司機、櫃場與船公司資訊，透過物聯網（Internet of Things IoT）物物相連的資訊流概念，建立一個跨平台的貨櫃資訊中心，提供即時的交領櫃資訊。

客戶可於長榮貨櫃通網站取得船舶靠港作業資訊，以利提前辦理海關申報，聯絡車行派車；網站以簡明易懂的燈號呈現櫃場交領櫃的即時狀態，供車行調度安排以及司機參考，提升進出場效率。由於IoT即時串接船公司出口訂艙、進口櫃及轉運櫃資訊，車行可直接於網站進行任務派送，不須再手寫領櫃單；而拖車司機則可透過手機APP輕鬆接收任務，快速通關、提領及運送貨櫃。

且透過長榮貨櫃通手機APP，司機只要「搖一下」手機，呼叫出任務通行碼（QR code），於車道的IoT機台設備「嗶一下」掃描通行碼後，儲位及路線引導資訊立即掌握在手，快速通行至儲區；領取貨櫃後僅需再用手機「拍一下」櫃門並於辨識櫃號及封條後，將照片上傳至長榮貨櫃通平台，準確回報貨櫃資訊。透過手機APP「搖嗶拍」三個簡單的動作，就能完成全程無紙化交領櫃作業，在實踐環保的同時，亦讓車流達到最大的順暢度，提升場站作業效率。

舉例來說，以現行貨櫃提領作業而言，司機於進入櫃場時需先前往投單區排隊、投遞紙本文件，待櫃場人員輸入資料、告知儲區後，才能前往提領貨櫃，此過程大約需時5分鐘；現在透過「長榮貨櫃通」，以手機APP感應IoT設備，只要5秒鐘即可完成自助報到手續，隨即進場提領貨櫃，整體作業一氣呵成，大幅降低作業時間。

為提供平台各方都能快速掌握交領櫃與車輛動態資訊，長榮貨櫃通透過API（Application Programming Interface）技術將即時交領櫃資訊連結櫃場系統與海運全球資訊系統，協助貨主掌握商機、車行掌握任務執行進度以及櫃場事先掌握預計交領櫃與拖車資訊，以規劃拖車動線，預作安排。