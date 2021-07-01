航海王們在疫情期間享受高運費收益的時間和漲價幅度，帶來的強勁現金流量遠超過外界的想像，獲得中華信評授與「twA-」長期信用評等的萬海航運，30日再由中華信評發布評等快訊，特別說明該公司目前的強勁營運現金流量，應可支持購入更多新船舶所需的資金，修正今年第一季間有些擔憂獲利不足、資本支出過大的看法。

中華信評 1日表示，萬海航運強勁的營運現金流量，支持該公司將得在長、短期信用評等twA-／twA-2之下，維持充裕的財務緩衝空間。萬海航運的評等展望，中華信評也甫自今年4月底，從「負向」轉為「穩定」，顯示該公司未來18個月內的信評等級可望得以支撐。

萬海航運計畫購入四艘13100TEU(20 呎標準貨櫃)船舶，以及12艘 3055TEU船舶。中華信評指出，依據6月28日公司公告重大訊息來看，此項訂單的總金額介於新台幣280億元至新台幣303億元之間，由於萬海在訂購新船舶方面原本已經十分積極，再次作出新的購船行動，意味該公司運能將進一步明顯提升。

中華信評認為，這兩張船舶訂單係為了回應強勁的市場需求，同時亦可滿足該公司在今年6月在美國東岸開拓的新航線所需。新船預計在2023年至2024年間交付。萬海航運預計在2021年至2024年間，可接收先前訂單中36艘全新的2038至13000TEU船舶，以及11艘二手的4000至7000TEU船舶。

中華信評分析師團隊指出，航運業目前的獲利狀況優於昔日，運費維持在高檔的時間也比中華信評先前預期來的久。截至 2021 年 6 月 25 日，上海出口集裝箱運價指數（Shanghai Containerized Freight Rate Index;SCFI）仍較2020年底時高出約30％。因此可望提升航運業的獲利能力與現金流量，也能使萬海航運借款槓桿不至於明顯轉弱，接下來就要看該公司與銀行之間的借款條件，來繼續維繫其財務實力的穩定。