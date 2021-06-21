陸委會昨(20)日宣布，因我方派駐香港辦事處官員受港府技術性刁難，已無法續留及赴任，今調整駐港辦業務，國民黨認為，台港關係與兩岸關係的倒退，將對台人赴港與台港經貿交流產生極為不良的影響，呼籲民進黨政府與港府珍惜得來不易的交流成果，應透過談判或第三方斡旋以解決問題。

國民黨呼籲，台港交流易退難進，勿輕言毀棄。在港英政府時期，中華民國駐香港機構是以「中華旅行社」名義在香港運作，2011年7月在馬英九總統執政時期，兩岸關係與台港關係和緩且具基本互信，我方才成立「台北經濟文化辦事處」（亦即駐港辦），比照外國駐港人員待遇安排，且可依業務需要直接與港府相關部門連繫，實屬難能可貴。

國民黨說，香港過去一向專注其經濟角色，作為兩岸三地的緩衝、商業交流重地，與台灣關係良好，而台灣駐港官員活動也與兩岸政治無關，「港府因政治理由不核發我官員簽證，傷害台港雙方長期以來的良好關係，也損及香港在兩岸三地原本擁有的特殊地位，令人遺憾。」

國民黨認為，港府要求我官員於原本之港簽文件外多加政治承諾並無必要，港府自2018年7月起，開始對我駐港辦官員簽證增加政治條件，亦即要求簽署承諾書，「承諾不得違反一個中國原則、《香港基本法》和香港法律，不干預香港內部事務，不能做出有損香港繁榮穩定、或令港府尷尬的言行」，這是因為台港政府雙方互信急速衰退的結果，國民黨絕不樂見。

國民黨說，港府不必在我方官員簽證手續刻意凸顯「一中原則」，因台港雙方官員應有公平互惠之待遇，且台港雙方於民國100年換文以互設辦事處，當時台海兩岸以「九二共識」當作交流與政治互信的基礎，我方之「一中」根據憲法為中華民國，只要我官員依循我方憲法及尊重香港當地法律，港府以承諾書強調「一中」等事即是多此一舉。

國民黨也批評，之前承諾會「維持現狀」的蔡英文總統也有不能迴避的責任，雖然中共當局在「一中原則」上強逼我駐港官員表態，不利兩岸彈性處理、暫時擱置敏感爭議的過往實踐，然純就台港關係而言，民進黨政府顯然和港府同樣都無法彈性處理「一中」問題，嚴重影響雙方民眾權益。

國民黨說，民進黨政府還必須捫心自問，務虛地拋開了比「一中原則」更具彈性的「九二共識」，又無法如願在兩岸關係建立有效的互動及法律模式，現已在實務面上見到兩岸關係快速惡化、我駐港辦運作被迫調整、香港與澳門駐台辦事處暫停運作，這樣弊大於利的結果，負責任的執政者應該勇敢調整現有政策。