為圍堵印度（Delta）變種病毒，台灣自27日起，將對巴西、印度、英國、秘魯、以色列、印尼、孟加拉等七國，入境一率集中檢疫並普篩。對此，國民黨發言人江怡臻呼籲中央，記取3+11的前車之鑑，不要再拿人民的生命當作賭注。

變異株已在全球蔓延，江怡臻昨（26）日透過「國民黨發言人」臉書表示，有關入境新政策似乎太慢，並呼籲不應該只侷限七個國家，而是入境一律到集中檢疫所，中央拖到變種病毒入侵後才要做，完全體現「亡羊補牢」的心態。

江怡臻指出，新北市長侯友宜從去年三月就開始建議中央，應針對第三級旅遊警示地區回來的國人在第一時間進行全面篩檢、居家檢疫；去年八月，侯市長再度向行政院長蘇貞昌建議，遺憾的是，中央始終認為沒有入境普篩的必要，侯友宜市長的建議，更被許多有心人士批評是「不切實際」、「製造恐慌」。

江怡臻接著說，今年台灣疫情爆發後，中央依然忽視邊境防疫，直到發現Delta印度病毒株入侵，才宣布7個高風險國家要入境普篩，政策上不但沒有超前部署，更可以說是慢半拍，完全拿人民的生命安全在賭博；而Delta印度病毒株，已在90幾個國家都發現有確診病例，且傳染速度非常快，她認為，中央應對所有國家實施入境普篩，而不是只侷限在七個國家，亡羊補牢還只補一半，中央的政策令人感到匪夷所思。

目前台灣每日平均入境人數約略是500到1000人次，PCR篩檢量足夠負荷所有入境人次，江怡臻指出，只對特定國家實施入境普篩一定會產生漏洞，唯有實施全面「入境普篩」加上「集中檢疫」，才能阻絕變種病毒帶來的威脅。此外，目前高風險七國以外的入境者，需自費入住集中檢疫所或防疫旅館，江怡臻也建議，集中檢疫的費用應由公費支出，不該用入境國家做區分。

江怡臻表示，防疫政策重點在於快速，中央應審慎考量各方所提出的建議，特別是地方第一線執行的建議，不要閉門造車，中央若能在源頭就將病毒阻絕於國門之外，地方也不須忙得焦頭爛額，並強調，為了前線辛苦的醫護人員，以及全台灣人民的生命安危，請中央盡速實施入境普篩，不要再拿人民的生命當作賭注。