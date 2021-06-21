本土疫情爆發後，疫情重挫各行各業，立法院日前三讀通過紓困4.0預算案，審議結果為刪減5億100萬元，改列為2594億9900萬元，全數以舉借債務支應。國民黨立委許淑華昨(20日)在臉書列出她提出的疫情防治和紓困方案的提案，共有18案已通過，包含要求擴大稅賦減免、要求應對外揭露說明發送實聯簡訊之經費負擔及簡訊單價差異原因等。這篇文章曝光後，已獲得超過7000位網友按讚。

關於紓困提案，許淑華20日在臉書說明，立法院18日通過防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案三讀，三次特別預算的財源，其中6499億元是用舉債的方式，我國人口總數於109年度首度呈現負成長，加以受到疫情影響，人口減少趨勢將不易扭轉，將衝擊未來勞動供給人力及償債能力，她因此提案要求行政院應該擬訂短中長期減債計畫以減緩債務累積，已獲通過。

許淑華指出，疫情防治的部分她提案有8項已順利通過，像是要求環保署應徹底落實新冠肺炎防疫廢棄物與一般家戶垃圾分流，並應強化清潔隊員防護措施、NCC編列簡訊實聯制所需經費8億元，要求應對外揭露說明發送實聯簡訊之經費負擔及簡訊單價差異原因、要求應加速辦理疫苗等採購及接種事宜，以滿足國內防疫需求及提高整體防疫效能等。

至於，紓困經費部分，許淑華說，此部分有1865億元6630萬元，紓困金額看起來很龐大，但還是有許多行業的工作者，發現這些紓困方案，根本看得到、吃不到，她也為此提出相關提案，已順利通過，分別是請教育部考量以紓困專案補助私立幼兒園、餐飲、機車、寵物、美容美髮、糕餅、禮儀用品等微型行業，無法提供營業額證明及相關申請文件，要求簡化申請紓困流程、放寬限制，或改以提供定額補助方式、要求擴大稅賦減免等。

此篇貼文曝光後，引發不少網友關注，有人留言表示，「委員提出紓困方案說得很對！我們是看得到！得不到」、「有妳真好」、「條條皆為人民的健康及對未來狀況做出防治！用心至極」、「你的用心大家感受得到」。