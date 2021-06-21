賴男在臉書社團PO出輪胎被刺破過程。（翻攝自賴男臉書）

阿伯不爽車位被停走 刺破臨停車輪胎囂張嗆：我刺的啦

台中一名賴姓男子20日將轎車停在東區振興路一處巷內，約六點多要開車回家，竟發現轎車四輪中有三輪都被刺破，除報警也請拖吊車到場協助，在警方離去後，一名阿伯上前跟他說「你輪胎被刺破會很賭爛嗎？我刺的啦！」因為這個位子平常都是他在停，這舉動讓賴男相當錯愕，也持手機蒐證將影片貼上臉書社團。轄區台中市第三警分局表示，將盡速依法送辦。

賴男20日將車停在東區振興路280巷53弄1號前，約在18：50分要開車離去，卻發現轎車的三個輪胎都被刺破，包括左前輪及左、右後輪，因該處不是畫設紅黃線的區域，也沒有擋住別人的出入口，於是報警請求警方調閱監視器，並請拖吊車子把車子拖吊到車廠處理。

就在警察離去不久，一名年約50、60歲的阿伯就出來，直接對賴男表示：「你輪胎被刺破了嗎？」、「你輪胎被刺破會很賭爛嗎？我刺的啦！」還說，這是他的固定停車位。

對此，台中市第三警分局東區所表示，因案發地尚無市警局的監視器，已擴大調閱周邊影像，並已掌握年約60多歲的李姓涉案人，將積極通知到案說明，全案將依毀損罪偵辦。