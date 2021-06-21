本土疫情衝擊各行各業，減班休息、歇業甚至從此關門的情況不斷發生，雖然立法院已三讀通過紓困4.0特別預算案，但根據統計卻有7成以上勞工因為雇主未申請而領不到紓困補助，一次性補助也只是在解決短期政治危機，工鬥團體今日召開線上直播記者會，工鬥團體痛批紓困4.0並未即時提供受衝擊產業勞工完善保障。

工鬥團體今日召開【單次補貼短視近利 長遠規劃穩定就業】線上直播記者會。

立法院於6月18日三讀通過紓困4.0特別預算案，最終編列2594億9900萬元用於紓困、補貼、疫苗採購等，行政院蘇貞昌院長承諾將針對現行紓困問題進行滾動式檢討，並預計於6月24日提出更精進的措施。

桃園市產業總工會李虹妏秘書表示，工鬥團體自5月底至今已多次呼籲行政院各部會，務必針對勞工紓困政策漏洞做即時修正，工鬥團體的訴求包含放寬自營作業者補助門檻、制定部分工時勞工補助方案、落實拿紓困不裁員違法解僱不補助政策方針等。

李虹妏指出，根據工鬥團體「基層回報紓困漏洞」的調查數據發現，勞工遭遇最主要的困境依序為停業減班導致收入銳減、家庭事業蠟燭兩頭燒、過勞累倒及染疫風險增加；調查數據更進一步顯示，高達74.4％勞工領不到紓困補助的原因，竟來自雇主未申請或根本無意申請；92.9％勞工表示雇主未經協商通報，便逕自違法實施減班減薪；尤其96％勞工反應紓困4.0保障根本不足。

「紓困4.0方案原屬好意，然而政府後續不但未能即時補強政策漏洞，更為了解決短期政治危機，而採用一次性補貼作為主要補助方式，顯示政府在政策制定過程中並沒有做足長遠規劃，政策資源應做精準配置，以協助嚴峻產業渡過難關。」

新北市餐飲業張先生表示，「每天確診人數是在變少啊，但是一次性補助還是無法把經濟拉起來，我不認為6月28日就會降到二級，政府的長遠規劃到現在還是看不到。」