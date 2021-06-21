受到IC元件缺料影響，嘉澤(3533)5月合併營收下滑至14.99億元，月減14.44%，不過，嘉澤預估，第2季營收可望優於第1季，隨著Whitley平台滲透率提升，可望為下半年營運挹注動能，美系外資看好伺服器將成為嘉澤營收成長推手，給予嘉澤目標價742元，不過受台股重挫拖累，嘉澤今天盤中股價走弱。

IC元件缺料問題持續困擾著PC及NB供應鏈，嘉澤5月合併營收下滑至14.99億元，月減14.44%，累計4月及5月合併營收為32.51億元，嘉澤預估，第2季營收有機會優於第1季。

展望下半年，受惠於NB需求可望平穩，且Whitley滲透率逐季提升，嘉澤下半年營運不看淡。

美系外資最新報告指出，我們將嘉澤2021年每股盈餘降低約7%，以反應較低的利潤率，但維持2022年每股盈餘預估，由於嘉澤在CPU Sockets擁有25%全球市占率，並見到伺服器營收增長，我們預期，伺服器營收成長及CPU平台規格升級，可望推升嘉澤2018年到2021年營收及獲利年複合成長率16%及27%，並預估伺服器營收占2020年到2021年營收的34%到42%，由於伺服器產品利潤率高於PC，產品組合變化可望改善利潤率，給予嘉澤「買進」評等，目標價由616元上調至742元。