LED封裝龍頭億光（2393）首季EPS達1.03元，在LED類股中為每股獲利王，由於不可見光產品有新產能開出效應，預估億光第二季獲利可望更上層樓，調高EPS至1.1元，累計上半年獲利可望突破2元，趨近去年全年的2.79元。

LED族群近日因業績相對具支撐，加上mini LED多數已經開始出貨，無懼於大盤指數重挫，21日相關概念股如億光、富采股價聯袂抗跌，終場均收在平盤之上。

億光今年第一季EPS達1.03元，已是LED類股中每股獲利王，第二季營收持續成長之下，法人出具報告，點名看好億光不可見光產品漲價效應，伴隨新產能開出，看好億光第二季獲利可望更上層樓，法人指出，億光不可見光產品調價二成，且新產能開出，將推升相關產品營收年增逾三成；而mini LED因終端需求強勁，相關營收貢獻可望年增逾二成，加上車用產品邁入收割期，以第二季前2月營收表現來看，預估億光第二季營收可望站上6字頭，挑戰2017年第四季以來新高紀錄。

至於獲利方面，法人也將億光第二季每股盈餘預估值調升至1.1元，第三季在旺季效應之下，有望連續第三季站穩1元以上，看好億光2021年獲利可望大幅成長。

億光今日股價已經站穩50元整數大關，以今年配息2.25元計算，隱含現金殖利率仍達4.46％。