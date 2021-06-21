中國大陸稅局針對享受稅收協定待遇的「受益所有人」身份判定趨於嚴謹。勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所稅務部會計師廖家琪表示，台商在規劃享受中國大陸稅收協定待遇前，應事先評估申請人自身情況是否符合「受益所有人」身份判定的各項條件，且應留意大陸稅局審查準則與查核面向。

中國大陸政府為加強執行對外簽署的避免雙重徵稅協定，於2018年2月初頒布國家稅務總局公告2018年9號公告，針對申請享受稅收協定待遇之締約對方居民，於收取股息、利息、特許權使用費條款中「受益所有人」之判定準則及常見不利因素做了進一步的完善定義。

廖家琪提醒，稅收協定「受益所有人」審查程序現已改為事後備案制，意即台商雖可先行享受稅收協定待遇之優惠扣繳稅率，然稅務機關於後續管理的審查作業，仍有判定申請人實際情況並不符合「受益所有人」條件，進而要求補徵稅款和滯納金之可能性。從稅局公開之審查案例來看，否決「受益所有人」大多從股息走向、經營活動、人員配置與資產規模顯著不相當、無法提交取得所得之當年或上一年稅收居民身份證明等之判斷情況。

廖家琪進一步補充，台商未來若有計劃間接收購中國大陸公司標的，應事先了解收購標的過往是否有申請人已先享受稅收協定優惠待遇，並進一步評估是否確實能符合「受益所有人」條件及可能衍生之潛在稅務風險。若預計新設或直接收購中國大陸公司，並安排與中國大陸簽訂租稅協定國家做為投資方者，宜提前評估股東投資條件、未來實質營運活動規模及相關收入流向與支配權等面向，以期確保能符合「受益所有人」條件及特定情形。