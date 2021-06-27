G7會議本月中旬落幕，並首次表示重視台海和平與穩定，鼓勵以和平方式解決兩岸議題。對此，親民黨主席宋楚瑜表示，中國大陸經濟持續成長是不容忽視，應該正視現實，面對兩岸問題。

宋楚瑜表示，當前台灣對大陸的經貿依存度已高達42.6％，「即使不能說台灣經濟得依靠中國，但兩岸產業內貿易比率升高，融合度愈來愈高卻是不爭的事實，難道還能無視中國大陸這個仍在持續成長世界第二大經濟體的存在？」

宋楚瑜指出，很難想像，在如此高度的兩岸經貿依存下，台灣某些人居然依舊能視若無睹，罔顧民生福祉的現實，以仇恨意識出發的「反中」作為遂行爭取選票的政治手段，「其實，誠實地了解歷史、務實地處理未來，以歷史同源的民族情感做為交流基礎，該堅持的絕不妥協、可商榷的亦不固執，兩岸之間大可和平相處，經貿上互利互補。」

除兩岸經貿高度依存，宋楚瑜表示，民進黨執政期間，漠視許多台灣民眾認同兩岸同根同源的感受，「執意『修改課綱』達到『去中國化』的目的，誤導台灣的年輕人不再認同中華民族，實為不智之舉。」此外，宋楚瑜說，國民黨雖然批評民進黨「去中國化」，「然2008至2016國民黨執政的8年，卻未見將課綱內容導正。」

宋楚瑜表示，更精確地說，利益分配的不公，才是讓台灣人民對兩岸交流經貿往來失去信心與信任的背後主因，「近20年來、貧富差距的急遽擴增，更讓台灣社會底層忿忿不平。與其說2014年的太陽花運動，是反對立法院通過兩岸服貿協議，倒不如說是對肇始於2005年起，兩岸交流紅利盡數流入少數國民黨權貴買辦口袋的反彈！而2014年縣市長選舉，就是投射出台灣人民對社會分配不公、貧富差距擴大，權貴子弟充斥的憤怒！」