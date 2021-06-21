經濟部統計處公布5月外銷訂單統計，隨全球經濟穩健復甦，企業與個人生活數位化需求熱絡，加上終端需求回升，國際原材物料行情維持高檔，帶動5月外銷訂單達522.9億美元，年增34.5％，各主要貨品接單均呈現成長。

按貨品別觀察，由於5G、高效能運算等新興科技應用需求持續成長，加上遠距商機熱度依舊，支撐電子及資訊通信產品接單續強，分別年增40.3％及4.2％；光學器材亦因宅經濟效應持續，且大尺寸面板價格續漲，帶動面板接單增加，致年增41.0％。

傳統貨品方面，因市場需求回升，以及原材物料價格上漲，帶動各項 產品價量齊揚，加上比較基期偏低，致基本金屬年增95.3％、機械年增 55.1％、塑橡膠製品年增80.7％、化學品亦年增64.1％。

展望未來，雖肺炎疫情及美中貿易摩擦之不確定因素仍在，隨著各國加速施打疫苗，以及主要國家擴大基礎建設，全球經貿正逐漸回到正軌，加上5G、高效能運算、車用電子等新興應用需求持續擴增，國際原物料價格續居高檔，均有助於推升我國外銷接單動能持續成長。