1111人力銀行的「TUN大學網」，不僅囊括全台各大專院校詳盡介紹，還有校園新聞版面，掌握校園最新動態；除此之外，種類多元的免費線上職涯探索工具及心理測驗任你用，例如「九大職能星」等，更是廣受網友愛用，至今已突破120萬施測人次。

台灣受到疫情衝擊，所有的到校學習都已經暫停，但是，停課不停學，學生依然可以有亮眼的表現。 崑山科技大學黃譯賢患有先天性聽覺障礙，但他不僅在國內外廚藝競賽拿下逾10面獎牌、更獲得全國大專優秀青年、2020年總統教育獎「奮發向上優秀學生獎」！

黃譯賢自小罹患先天性耳蝸發育不完全，導致雙耳失聰，給家人帶來極度沉重打擊，當時黃譯賢的母親四處奔波，求助醫師，耗費數十萬植入人工電子耳，才得以讓他勉強能夠輔助聽覺。高職時期便就讀餐飲科的黃譯賢，在畢業之際，想起曾到學校進行西式料理示範的崑大餐飲系馬永曾老師耐心講解課程，讓他決心報考該校，跟隨著老師精進廚藝，持續在他喜愛餐飲領域上發光發熱。

黃譯賢把握參加國內外競賽的機會，藉由參賽過程觀摩其他選手的長處，他的努力沒有白費，大學期間陸續榮獲2019 屏東紅藜文化節紅藜料理下酒菜競賽社會大專組銀廚獎；2018 FHH越南河內國際廚藝競賽馬鈴薯項目金牌、西式雞肉主菜盤項目銀牌、中式雞肉主菜盤項目銀牌、西式豬肉主菜盤項目銅牌；2018 TCAC台灣廚藝美食挑戰賽青年組中式海鮮項目銅牌；2018 BOTC馬來西亞檳城國際廚藝競賽青年組西式雞肉主菜盤項目銅牌；2018 TCAC台灣廚藝美食挑戰賽青年組中式海鮮銅牌獎等獎項。此外，他更考取「烘焙食品－麵包丙級」、「西餐烹調丙級」、「WSET葡萄酒一級認證」、「WSET 烈酒一級認證」、「SSI日本清酒侍酒師一級」等7張專業證照，表現相當優異。

值得一提的是，黃譯賢在大學期間跟隨系上積極參與各項公益活動，服務過台東卑南鄉東興老人日托關懷義煮活動、青山育幼院愛心義煮活動、霧台國小愛心午餐義煮活動、那瑪夏民生國小社區義煮活動等。

用耳聽不如用心聽，身體的不完美並沒有讓黃譯賢找藉口放棄人生，他用樂觀積極的心態去面對學習及生活，未來他將帶著這股感恩和對餐飲的熱忱，繼續在業界磨練，學習更多新事物且多方位挑戰，不因為先天缺陷而止步，更期許自己持續發揚愛心、身體力行做公益。

疫情當前，更體認公衛重要性，元培醫事科技大學醫務管理系二年級學生卞郁菱，獲英國密德薩斯大學(Middlesex University)雙聯學位入學許可，今年9月將前往攻讀公衛系(主修健康促進)，成為元培第一位台、英雙聯學位生。

家庭環境因素讓卞郁菱很早就有在國外求學的經驗，在2019年9月到西班牙馬德里理工大學、擔任Maria教授的計畫助理實習生，負責協助製作改善青少年糖尿病的衛教影片。原定一年的實習計畫，因2019年底全球爆發新冠肺炎疫情，而提早在2020年3月回到臺灣，並轉學到元培醫管系就讀，決定投入公衛領域專業。

卞郁菱表示，在英國第二年下半年學校還提供歐盟企業的實習機會，以及兩年英國工作簽證，因此，她希望畢業後能先累積國外工作經驗再思考繼續就讀或回臺灣就業，她認為自己很幸運有家人的支持和元培老師的協助，尤其是媽媽，從小就培養她獨立自主的生活態度，鼓勵她走出舒適圈，並勇於嘗試，才讓自己能找到興趣及培養專長，這次更將透過雙聯學位學習，展開不一樣的人生。