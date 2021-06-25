台股表現優異，帶動台股基金申購熱潮，但類型、操作策略十分多元，投資人該如何選擇？對此，基金業者推出台股基金懶人包，涵蓋經貿、高科技、中小型成長股、大型績優股等不同題材，不僅讓投資人選擇基金投資更容易，同時也協助投資人掌握類股輪動契機，根據需求搭配自己的台股投資組合，定期定額存好股！

從美中貿易衝突到新冠疫情，轉單效應到半導體缺貨潮，”Taiwan can help”詮釋了台灣在全球供應鏈中無可取代的地位，推升經濟成長率表現亮眼，台股「黃金年代」的到來，帶動國內台股基金投資熱度急速升溫。

為了協助投資人貼近類股上漲輪動，國內基金業龍頭元大投信推出由五檔台股基金組合成的「元大五小福」，包括元大經貿基金、元大卓越基金、元大多福基金、元大2001基金、元大高科技基金，讓投資人可以一站購足，投資台股產業最精華的高科技、經貿、中小型成長股以及大型績優股題材，堪稱是目前市面上最完整的台股基金投資策略。而且該五檔基金績效表現也十分亮眼，今年以來累計報酬率約21%至逾30%，遠超台股大盤表現。

「元大五小福」台股系列基金布局特色。製表 :鄭心芸

元大投信台股團隊表示，之所以在第三季來臨前推出「元大五小福」，主要是著眼台灣外銷訂單、工業生產穩定成長，下半年可望大幅受惠於歐美國家逐步解封下的製造業回補庫存需求，高科技、消費傳產類股都將迎接營運成長新動能，不僅大型股穩健，中小型股表現同樣值得期待，投資人適合廣泛、分散布局台股基金，全面掌握台股行情。

元大投信台股團隊進一步指出，習慣投資台股科技基金的投資人，目前可關注尚未得到紓解的半導體缺貨潮，在5G、資料中心、車用電子等應用的拉動下，目前缺貨狀況很有可能延續到2022年，且重要指標北美半導體設備出貨金額已連續五個月創新高，年增率53.1%，此增速與台股半導體類股股價呈現高度正相關，在多頭環境透過主動式基金參與，非常有機會取得勝過半導體ETF的超額報酬表現。

同時台股2021年行情主軸之一的傳產，亦是歐美經濟復甦的主要受益題材，原物料類股也可望在全球經濟重啟、製造業快速復甦下持續受惠，與科技類股產能形成輪動雙漲格局。

法人建議，面對台股黃金年代的機會，現階段適合採「化整為零」投資策略，也就是分散投資於不同操作策略的多檔台股基金，更能精準掌握產業輪動趨勢，如能搭配定期定額策略投資「元大五小福」基金，則更能平均投資成本，有效掌握台股波動，長期而言更能增加獲利表現。

投資人可視自身台股基金配置狀況，例如已經持有佈局權值股的元大台灣高股息優質龍頭基金，就可以搭配著眼中小型股動能的元大2001基金，或是追求成長潛力的元大多福基金；看好台灣外銷暢旺，產業趨勢向上，可選擇元大經貿基金或元大卓越基金，都有機會為個人台股基金資產表現再增益。