歐股在周三收跌。在股市連五個月上漲之際，投資人選擇進行獲利了結；另外對通膨和Delta變種病毒的擔憂，也導致投資人將資金撤回。

周三泛歐Stoxx 600指數收跌3.53點或0.77%，為452.84點。然而該指數在六月上漲1.4%，為連續第五個月的上漲；該指數今年以來更上漲14.4%。

汽車股跌1.9%，為周三表現最差的板塊；但汽車股今年上半上漲逾25%，表現優異。

六月以醫療股的表現最佳，漲6.7%。而對需求復甦的預期，零售股在截至六月的第二季上漲13%。

瑞士銀行(UBS)將2021年歐元區GDP預測從4.3%上調至5.1%。但瑞銀警告，Delta病毒存在潛在的風險。

瑞銀首席歐洲經濟學家Reinhard Cluse表示，儘管我們對歐元區成長前景變得更具建設性，但Delta病毒的蔓延可能導致下修風險，這種病毒可能迫使各國放緩甚至逆轉移動管制的解除。

對Delta病毒的擔憂，使得旅遊休閒股在六月下跌了4.9%。

荷蘭眼鏡營運商Grandvision飆升14.2%。雷朋眼鏡製造商EssilorLuxottica表示，已決定繼續進行收購該公司的計畫。EssilorLuxottica股價持平。

特種藥品公司Indivior躍升6.4%。在今年上半阿片藥(opioid)成癮治療法銷售大增後，該公司上調今年營收和獲利預測。

歐元區六月通膨年增1.9%，稍低於歐洲央行2.0%的目標。