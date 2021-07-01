受惠於全球需求提升，航運股從去年下半年就開始飆漲，即使近期長榮與陽明都遭到分盤交易處置，漲勢仍相當強勁，讓不少投資人荷包賺滿滿，有網友透露自己靠航運股賺進超過1300萬，但目前還沒打算出清持股，並認為在第三季航運旺季還沒來、全球庫存需求仍大、費率持續飆升等利多激勵下，直呼「股價後面還有肉，現在還在半山腰」，引起網友們熱議。

台股大盤指數今（1日）開盤以17863.90點再創歷史新高，航運族群仍是撐盤要角，長榮早盤最高來到216元，首度站上200元大關，陽明早盤最高也站上200元達200.5元，萬海一度攻上353元價位，創下掛牌以來的新天價。

有名男網友在Dcard上發文表示自己靠航運股2個月內賺進一整年薪水，因此決定獲利了結，發文謝謝航海爸爸，高歌離席，該文一出吸引不少人Po出對帳單加入討論，其中有另一名男網友透露自己靠三檔航運股賺超過1300萬，持股總市值上看3100萬，但他還沒有打算賣出股票，並認為後面還有肉，沒有要離席的理由。

隨後他也分析航運後市持續看漲的原因，包括「航運第三季才是旺季，前兩季已經賺飽飽，旺季不可能比較差」、「船舶的準點率不到40%，往年通常是70%，船還是很塞」、「SCFI（上海貨櫃運價指數）持續上漲」、「各行業的庫存皆還在低檔，急需回補，航運需求進一步增加」、「用EPS來看，股價最起碼有300」等因素，喊話現在的價格還在山腰，實在是沒有離席的理由。

網友紛紛留言，有人認為，「到底有誰賠錢」、「太晚上船只能聞香」、「人人都是航海王」、「大多頭時代！只要有買航運各個都少年股神」、「怎麼到處都有我的乾爹」、「有本才能這樣吧，我吃肉屑」、「這本也太厚」、「太強了，恭喜恭喜」。

今年以來，長榮從44元左右起漲，股價至今已翻了將近4倍，萬海從57元左右開始飆，上漲超過5倍，陽明則從36元開始上漲，成長約為5倍，儘管如此，航運三雄持續受到資金追捧，法人紛紛上調目標價，萬海有望突破400元，陽明與長榮也有機會站穩200元。