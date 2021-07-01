福邦證(6026)今（1）日召開股東常會，通過2020年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利0.167元、每股股票股利0.633元，合計派利0.8元。會中亦完成1席董事補選，由財契爾資產管理公司代表人吳美玉當選。

福邦證2020年合併收益6.82億元、年增7.97％，營益率自42.05％提升至43.34％。歸屬母公司稅後淨利2.57億元、年增5.29％，每股盈餘（EPS）1.05元、優於前年1元，全數創下近3年高點。

由於台股今年以來交易持續活絡，受惠成交值擴增、企業募資需求增加，使福邦證今年以來各項業務均有所斬獲，帶動營運績效顯著轉佳，2021年前5月自結稅後淨利4.6億元、年增達22.42倍，每股盈餘1.819元。

展望今年，福邦證董事長林火燈認為，疫情使全球供需嚴重失調、資本市場大幅震盪，整體大環境仍相對險峻、不容太過樂觀。福邦證將在既有基礎下，積極穩健建構全方位投資銀行執行平台、衝刺資產管理規模、降低業務集中及部位損失風險，目標追求獲利穩健成長。

由於去年首次公開募股（IPO）進度受疫情影響而遞延，福邦證預期今年IPO件數將增加較多、目標達6件。目前已有凌陽創新(5236)、安格(6684) 2家IPO案取得櫃買同意上櫃契約，其中凌陽創新今日將舉辦上櫃前線上業績發表會，預計7月下旬掛牌。