大陸A股上半年行情正式收官，各大指數分化明顯。上證指數今年以來上漲3.4％，在全球各主要指數中墊底，但創業板指漲幅超過17％、名列前茅。截至6月30日收盤，A股總市值已達86.2兆元（人民幣，下同），較2020年底的79.6兆元增加6.6兆元。按最新數據顯示的1.87億自然人投資者，並扣掉新上市245家公司合計2.6兆元市值後，上半年人均獲利約2.1萬元。

此外，一直以來「聰明錢」北向資金的持股動向也是各方關注的焦點。統計發現，2021年以來至今，北向資金累計淨流入金額已達2236.61億元，較去年同期高出95％，超過2020年2089.32億元的全年總額，更刷新滬港通、深港通開通以來的同期紀錄。

據東方財富網報導，A股指數方面，今年上半年創業板指是領頭羊，累計漲17.22％，居全球重要指數第4；上證指數、深證成指漲幅分別為3.4％和4.78％，在全球重要指數中墊底。此外，科創50上半年也漲了14.01％。