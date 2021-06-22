電影《絕世情歌》的場景，幾乎都在美麗的花蓮和臺東拍攝，包括花蓮的慶修院、大農大富、石梯坪以及臺東的鐵花村等，整部片透過優美歌曲的串聯，帶領觀眾的眼睛及耳朵經歷了一場美妙旅程。其中，電影有一幕特別選在海蝕壺穴景觀堪稱為全臺第一的「石梯坪」取景。這裡特殊的地質地形多分佈在沿海保護區、遊憩區內，多層階梯狀的隆起岩海階地形，上面佈滿壺穴、海蝕溝、海蝕崖，以及豐富的珊瑚礁群和熱帶魚群，隨處也充滿各式各樣的海藻、魚蝦、貝類等海洋生物，是一座寓教育樂的戶外自然生態教室。

旅客可沿著風景區的環狀步道實地觀察，或登上17公尺高的單面山，飽覽石梯坪的特殊景觀，同時太平洋的壯闊浩瀚景象也能盡收眼底，成為不少旅客必訪景點之一。此外，石梯坪也是潛水者及海釣者十分熱愛的好去處。

《絕世情歌》劇照，劇中為追求夢想而流浪的李李仁，帶著心愛的吉他來到石梯坪。（滿滿額娛樂提供）

石梯坪

地址：花蓮縣豐濱鄉石梯坪52號

電話：03-8781452

時間：全日開放

廁所：有

本文作者:Bryan

(本文摘自《花蓮趣》37期)