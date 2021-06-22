5月間的全台2度大停電，位於國境之南的核三廠因此提前1周結束「歲修」（例行停機檢修），緊急投入供電。核三廠神救援的同時，1名勞務包商員工阿炎（化名，53歲）卻出面替老闆阿男（化名，55歲）打抱不平，抨擊肩負發電重任的核三廠本該向全民負責，但竟然無理刁難包商，除了苛扣保證金，還拖款千萬元，搞到包商押房子借錢付薪水，「這麼大的國營企業竟如此欺壓百姓，實在可惡！」

「我的老闆阿男也是我的好朋友，他本來生意做得好好的，卻因為承包了核三廠（屏東縣恆春鎮）的『勞務工程』，被搞到快要破產。」阿炎激動地說，原來阿男拿下核三廠的首件合約是關於「廠房機組清潔維護」，該合約自2019年6月1日到2020年5月底，接著首件合約到期前，阿男又標下同樣的勞務工作，為期2年（2020年6月1日至2022年5月底），共可入袋約1億2千萬元。「他（阿男）以為就此能在核三廠平穩發展，誰知道麻煩卻開始找上門。」阿炎表示。

包商標下核三廠連續3年的勞務工作，核三廠屢次對承攬勞務工作的包商欠款，拖延時間甚至近半年（紅框處），讓包商不得連發公文追討。（圖／讀者提供）

阿炎透露，核三廠自去年5月突然開始不核發款項，直至10月。「當時阿男因為剛拿到新的合約，不想打壞關係，數度詢問核三廠，但都沒有結果，只好到處向親友借錢，甚至將3間房子辦理二胎貸款，前後籌了2千萬多元支付員工薪水。他眼看公司就要被拖垮，去年10月26日才發函給核三廠，表示如果一直拖延撥款，他打算終止新契約，核三廠才陸續給錢。」阿炎邊說邊搖頭。

面對包商投訴，核三廠廠長林榮宜表示，他今年初曾要求廠內發包單位，如「無正當理由延期付款」導致包商收不到錢，單位主管就要到核三廠「高層晨會」報告、說明，而供應課經理吳文哲雖向本刊否認有拖欠包商半年款項，但坦承確實有延遲2至3個月，並承諾將儘快發放。至於垃圾車規格的爭議，吳文哲也表示雙方將會進行再次協商，儘速加以解決。

包商所承攬的「勞務工作」涵蓋各種人力需求，從打掃辦公室、廠區清潔到垃圾收運分類等，可說是核三廠內重要的勞動成員。（圖／讀者提供）

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