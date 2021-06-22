英國從周二開始，就加入跨太平洋貿易協定開始進行談判。英國認為，英國從脫歐後，將重心轉向更遙遠和成長更快的經濟體，至關重要。

跨太平洋夥伴關係全面和進步協定(CPTPP)取消了其成員國之間95%的關稅，參與國家包括日本、加拿大、澳州、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利和馬來西亞。現有11個成員國已經在六月初同意與英國展開協商。

談判加入成員國資格的過程，主要是向現有成員國表明，英國能夠達到該組織在取消關稅和貿易自由化的標準，然後詳細說明英國如何以及何時會這樣做。

英國貿易部表示，CPTPP協定對於不公平貿易行為有強力的規定，例如偏袒國有企業、保護主義、歧視外國投資者、迫使企業交出私人資訊等。英國的加入將加強國際社會對此類不公平行為的共識。

在前任總統川普(Trump)時期，美國退出了CPTPP。繼任者拜登(Biden)在當選前曾談及重新談判的可能，但自其上任以來，未曾提出明確計畫。