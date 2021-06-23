台股攀高有理。台股持續上揚，國泰金控投資長程淑芬表示，新冠肺炎疫情雖讓台灣經濟景氣受到衝擊，但復甦只是「延後，不是消失」，台股這波上揚是有基本面，會持續類股輪動，只要景氣有撐，台股就應會有一定的支撐。

程淑芬亦提到自己進金融市場快30年，第一次遇到國內大量股東會開會日期不確定，影響股利發放及除權息時間，過去投資及推估填權息機率，就是看除權息前股市的行情表現、公司股價及基本面是否充份反應，加上後續景氣、是否遇到5月繳稅欠缺資金等因素，但現在疫情導致大量股東會延後，現在無法推估除權息時間及對股市的影響。

但程淑芬亦表示，若從總體經濟面來看，台灣後續景氣復甦會遞延一些，但整體仍是有機會，只要疫情不要大量惡化，現在台灣民眾非常自律，從新增確診數量，即可看見改善速度很快，後續就看何時解封，及儘量採購到疫苗，達到群體免疫。

所以程淑芬分析，現在影響台股行情最重要的是疫情的氛圍，比除權息行情更重要，各類股是否填權息，要看何時開股東會、決定股利發放時間，及當時股市表現；今年上半年台股主軸是半導體、5G、未來科技等需求，由科技業帶領其他產業，隨國際股市上揚，帶動台股評價往上衝，去年第四季到現在都有輪動機會，一路到傳產、航運、鋼鐵等，股價長期不會背離基本面，類股輪動會持續，好的電子業不會因暫時交棒就獲利了結，後續仍是會有機會再輪漲。

亦即這波是受到疫情影響，造成台股波動較劇烈，但只要解封、台灣經濟就可望快速復甦，加上公司基本面支撐，預估台股亦會有一定撐盤力道，即回檔亦不至於衝擊到經濟及金融情勢，回檔幅度有限。