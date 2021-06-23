美股三大指數隔夜造好，那指更創新高。港股23日開高走高，科技股揮別昨日重挫，指數大漲。

周三香港恆生指數收漲507.31點或1.79%，為28817.07點。國企股(H股)漲204.11點或1.95%，為10673.91點。

科技指數大漲2.66%，為8020.23點，重返八千點。華虹半導體漲7.5%，舜宇光學漲6.98%、報238.8港元；美團漲逾5%，阿里漲2.0%，騰訊漲1.4%。

醫藥股集體大漲，德琪醫藥漲17%，希瑪眼科漲19.91%。

康希諾上午停牌，午後復牌，飆漲12.4%，收報414.60港元。康希諾宣布，其美奈喜疫苗(MCV2)已獲得國家藥品監督管理局的新藥批准。MCV2用於預防A群及C群血清群腦膜炎球菌細菌引起的感染。

汽車股集體走高。吉利汽車漲5.8%，比亞迪漲6.6%，長城汽車漲6.1%、報25.20港元。招商證券表示，維持長城汽車買進評級，目標價34.5港元。

小鵬汽車周三通過上市聆訊。小鵬將在陸股和港股雙重上市，據了解，小鵬計畫在港股籌資156億港元。