歐股周一收低。旅遊股因擔心英國旅客被禁止而下跌；亞洲新冠感染病例激增，衝擊原油價格，能源股跌超過2%。

周一泛歐Stoxx 600指數收跌2.69點或0.59%，為454.94點。旅遊休閒股大跌4.4%。

德國正在考慮提議，不論英國遊客是否有接種疫苗，都該禁止他們入境歐盟。香港從本周開始禁止所有從英國起飛的航班旅客。

國際航空集團(ICA)、易捷航空、Wizz航空、瑞安航空皆下跌4%至6%之間。

德國DAX指數跌0.3%，英國藍籌的FTSE 100指數跌0.9%。

油價下跌，能源股跌2.3%；主因為亞洲受到Delta變種病毒侵襲，可能削弱需求。

OPEC+本周將召開會議，集團可能增加產量，市場對此感到不安。

對新冠病毒新一波的擔憂，也讓歐股遠離歷史高點。

科技股上漲0.4%，為少數上漲的板塊。Delta病毒導致的恐慌情緒，讓投資人重返「抵抗疫情」的股票。

本周的目光集中在6月的通脹數據，以及歐元區各國的商業活動資料上。

奢侈精品Burberry集團大跌8.7%，在歐股中表現墊底。執行長Marco Gobbetti決定辭職，並接下義大利精品集團Ferragamo執行長職位。Ferragamo股價下跌2.7%。

諾基亞大漲5.8%。基於對無線設備市場的潛力，高盛上調了諾基亞評級。