疫情升溫下，景氣相關族群走低，日股5日疲弱並收在兩周新低點。日經指數收28,598.19點，跌185.09點或0.64%。東證收1,948.99點，跌7.32點或 0.37%。

日本東京都議會選舉結束，執政自民黨雖獲勝，瑞穗證券認為，自民黨未取得壓倒性勝利，故擔心即將到來的大選結果。

因Delta變種病毒兇猛，景氣相關族群走弱，尤其是鋼鐵業者受害最深。因此，JFE控股跌4%，日本製鐵也跌3.5%。

過去兩周，東京新確診病例一直在增加，並創五周新高，令外界憂心日本社會將進入第3次緊急狀態。

軟銀跌5.4%來至7個月低點，因所投資的滴滴出行，其APP被控違法收集個資，而慘遭中國大陸政府勒令下架。

建築相關業者股價上漲，因中部城市熱海被土石流吞噬，高達130棟建築物受到波及。綜合營建商Raito Kogyo漲1.3%，專事地質調查與防災系統的CE管理總合試驗室也漲3.1%。