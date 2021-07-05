大陸官方5日宣布再對三家互聯網平台祭出安全審查，市場恐慌加劇，互聯網科技巨頭股價紛紛重挫，拖累香港恒生指數5日表現。截至午盤，恒指收跌0.45％，報28181.72點，國企指數跌1.13％，報10297.63點。紅籌指數漲0.29％，報3968.72點。

互聯網巨頭股價成重災區，快手跌超6％、美團跌超5％、聯想跌4％、騰訊跌4％。其中，美團遭瑞信、美林、摩根大通等外資拋售超100萬股，騰訊遭高盛、瑞信、大摩等拋售70萬股。

教育股亦同步走低。天立教育、中國東方教育跌超5％；睿見教育跌超3％、新東方跌超2％。北京市教委官方微信「首都教育」7月2日發文稱，暑假期間，北京市將由各區教委組織面向小學一年級至五年級學生的託管服務。

汽車股全線走高，其中，東風集團漲近8％，北京汽車漲超6％，比亞迪漲超5％；長城汽車、吉利漲超4％。中信證券表示，短期看，隨著汽車晶片供應改善與原材料價格趨於平穩，7月起行業有望逐步改善，當前機構在汽車板塊持倉占比相對較低，配置性價比高。