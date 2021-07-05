美國就業數據意外強勁，上周五美股三大指數同創歷史收盤新高，惟香港股市仍延續上周的低迷走勢，由科技股帶頭下挫，周一恆生指數開跌0.75%，報28098.71點，國企股開跌0.73%，紅籌股開跌0.44%。

上周五美國公布的6月非農就業人口激增85萬人，遠超出4、5月的數據和市場預期，並創下2020年8月來最強勁的就業增長。

上周中國股市和香港股市表現疲弱，恆指跌掉逾3%。稍早前公布的中國6月財新服務業PMI指數為50.3，較5月的55.1大幅放緩，並低於市場預估的54.9，恐使港股帶來壓力。

恆生科技股開低走低，目前下挫1.23%，百度、京東、阿里巴巴、美團等主要成份股均走跌。

中國政府以「嚴重違法收集使用個人信息」為由，宣布下架滴滴出行的行動應用程式（app），引發市場對中國平台經濟監管的擔憂。

中芯股價走低，目前跌1.3%，稍早前一度跌逾3%，該公司宣布技術研發副總裁吳金剛因個人因素已辭去相關職務。

香港維他奶公司掉念襲警後自殺的員工，引發中國的輿論抨擊和抵制潮，周一開盤重挫11.2%，目前崩跌14.5%。