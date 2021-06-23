有媒體接獲爆料一位在嘉義地區相當知名、具黑道背景的蕭家班大哥級人士，2個月前透過網路申請入黨，且經中央黨部審核過關，6月中旬已獲核發黨證，完成入黨程序。民進黨發言人謝佩芬表示，因切結不實，未完成入黨。

謝佩芬表示，媒體報導有黑道背景人士在四月下旬透過線上入黨一事，組織部對於該當事人入黨相關情節皆有掌握，由於當事人在入黨時提出的切結不實，依照民進黨現行規章，視同未完成入黨。

她說，組織部初步認定因切結不實，將提請複審小組審查，經確認屬實後，入黨無效，黨證同樣註銷無效。