逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:292021/06/23 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股23日雖受航運股漲多拉回影響，終場仍大漲261點，收在17336點，盤面輪動速度加快，以個股表現為主，只要月、季線未跌破前維持偏多選股，其中以5月營收績優股，以及領先突破4月29日高點的強勢族群為操作重點，包括晶豪科、威剛、華擎、晶碩、大學光等個股可多加留意。至於車用相關族群暫時以反彈視之，太陽能族群則可短打。 此外，本周納入投資組合的威鋒電子，受惠晶片缺貨漲價潮，USB控制IC出貨順暢，惟短線漲幅已大，可逢高獲利出場。 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 #晶碩 #大學光 #威剛 #華擎 #威鋒電子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜摩爾投顧分析師李健明 17:302021/06/22 財經 逐洞賽│啟發投顧分析師楊基政 17:402021/06/21 財經 逐洞賽│倫元投顧分析師陳學進 17:402021/06/21 財經 逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞 17:292021/06/22 財經 逐洞賽│摩爾投顧分析師李健明 17:402021/06/21 財經 逐洞賽│證券分析師陳杰瑞 17:202021/06/21 財經 《集中市場》外資再賣超111億元 台股殺尾多方做白工 15:082021/06/22 財經 《盤中解析》美股扯後腿 台股殺跌250點 12:182021/06/21 財經 俞俊安飆61桿 職業首冠在望 04:102021/06/21 運動天地 子承父業 陸90後掌逾A股千億人幣市值 15:562021/06/21 兩岸 職場》旺宏3千萬贈陽交大「胡定華講座」 大葉學霸喜上清大研究所 17:592021/06/23 生活 財經熱門新聞 航運16檔跌停 專家指台股出現明顯轉折點 貨櫃散裝結局大不同 - 財經 萬海爆7563萬元鉅額違約交割 - 財經 工具機大爆單 紛加薪留才 - 財經要聞 - 工商時報 12檔電子猛將 逆勢獲加碼 - 財經要聞 - 工商時報 晶片一哥遭凶狠開槍 謝金河驚這家外資動機不單純 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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