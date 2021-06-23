逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政

啟發投顧分析師楊基政表示，台股23日雖受航運股漲多拉回影響，終場仍大漲261點，收在17336點，盤面輪動速度加快，以個股表現為主，只要月、季線未跌破前維持偏多選股，其中以5月營收績優股，以及領先突破4月29日高點的強勢族群為操作重點，包括晶豪科、威剛、華擎、晶碩、大學光等個股可多加留意。至於車用相關族群暫時以反彈視之，太陽能族群則可短打。

此外，本周納入投資組合的威鋒電子，受惠晶片缺貨漲價潮，USB控制IC出貨順暢，惟短線漲幅已大，可逢高獲利出場。