在華盛頓和北京政府的西太平洋主導權爭奪中，美軍先進的核子動力攻擊潛艦一直是共軍最大的挑戰之一。美國智庫專家22日表示，中國大陸預計將根據當地複雜的地理和水文環境，整合多種感測器和載具，打造針對南海和東海的多層反潛防線；而在有能力完全掌控相關海域前，北京不太可能發動武力犯台。

美國安全智庫「列克星頓研究所」（Lexington Institute）營運長（COO）湯普森（Loren Thompson）投書知名商業雜誌《富比世》（Forbes）指出，若無法阻止美軍攻擊潛艦於東海、南海等區域活動，中國大陸將無法在第一島鏈以內進行有效的海上封鎖、兩棲登陸等軍事行動，甚至大量地面目標都將面臨巡弋飛彈威脅；而美軍及其盟友也將致力於將大陸潛艦封鎖於第一島鏈內，因此上述海域注定將成為世界上反潛活動最密集的區域之一。

湯普森表示，雖然中國大陸並未對外透露其防禦計畫，但為對抗美軍的先進潛艦，中國大陸應會在東海、南海與太平洋連接的要道上，部署水下音響監聽陣列等感測器，搭配有人或無人海上巡邏機、各式攻擊潛艦和配備適當設備的水面船艦，以及專為監控海洋而設計的低軌道（Low Earth orbit）衛星等，建立龐大且多層的反潛防線。如其在約一年內，便已發射海洋一號D（HY-1D）、海洋二號C（HY-2C）、海洋二號D（HY-2D）等3枚海洋監測衛星。

不過他認為，中國大陸的相關技術和載具尚未發展完全，且由於水下探測本就相對困難，加上美軍仍在持續推進潛艦的水下匿蹤技術，因此反潛能力可能將是未來幾年內北京政府的重點投資對象；而在共軍有能力在戰時「主宰」西太平洋之前，其不太可能向台灣發動大規模攻勢。