外媒傳出印度近日在中印邊境持續增派部隊，部隊總數已達20萬人，較去年增加了40%，讓各界認為其在軍事戰略上出現了根本上的轉變。國際政治專家分析稱，印度此時增兵中印邊境是在雙方持續談判中的策略考量，增兵也同時讓印度指揮官有更多選擇，包含必要時對中國進行攻擊和奪取領土。

據《德國之聲》報導，印度在持續向中印邊境增兵之外，印度國防部長辛格周日也前往拉達克地區進行3天訪問。多名消息人士表示，在過去幾個月中，印度已將部隊和戰鬥機中隊轉移到與中國交界的3個不同地區。總的來說，印度現在大約有20萬部隊集中在邊境地區，比去年增加了40%以上。

Watch: Members of the Indo-Tibetan Border Police including those deployed in the high-altitude snowy Himalayan region of Ladakh near the India-China border practice yoga to mark International Day of Yoga.https://t.co/CkgjBC8Y5O pic.twitter.com/irKGfxWXlr — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 21 2021

消息人士指出，以前印度在邊境的駐軍主要是阻止中國的行動，但這次的增軍讓印度指揮官有更多選擇，包含必要時對中國進行攻擊和奪取領土，他稱這種戰略為「進攻性防禦」。這個戰略包含用更多的直升機將士兵從一個山谷空運到另一個山谷，以及由英國航太系統公司BAE製造的M777榴彈炮等火炮。

報導說，中方的部隊數量仍不明朗，但最近確實從西藏向新疆軍區增派不少部隊。此外，中國也正在沿西藏有爭議的邊界建築新的跑道丶戰鬥機掩體和機場設施，過去幾個月還在該地區增加了遠端火炮丶坦克丶火箭團和雙引擎戰機。

大陸外交部在回應外媒提時說，不對未經證實的資訊發表評論。印度軍方將領則擔心，任何一方誤判都可能導向致命的衝突。最近幾輪印度與中國的軍事外交談判在恢復邊境地區平靜的部分有些微進展，但是雙方邊境協議破裂時，有這麼多部隊駐在當地是很危險的，雙方都有可能在有爭議的邊界展開積極的巡邏。

新加坡國立大學南亞研究所的印度軍事專家約西（Yogesh Joshi）在接受《德國之聲》訪問時表示，印度在中印邊境地區加派部隊並不讓人意外，因為在軍事談判中很常見的情況是，當雙方在試圖達成協議的同時，他們也必須讓對方知道他們有意願與資源延續衝突。因為過去一年印度對中國充滿不信任，解放軍去年4月與5月在邊境突襲式的軍事行動，完全出乎印軍預料之外。

約西指出，在像中印邊境這樣的山區作戰，很難收復失去的領土，所以對印度來說，在去年失去了不少邊境領土後，他們必須派駐更多的部隊，以便一旦爆發軍事衝突時有較多的選擇。

約西認為，印度的戰略一直都是盡可能地威懾中國，但如果這個戰略不奏效，他們就會發動攻勢，奪取一些領土。此一戰略已實施很長時間，所以這一波的部隊調動主要是為了堵住邊境缺口，如果中國再次發動意外的軍事攻擊，印度也能做出類似的反擊。

至於雙方在邊境達成的共識，約西認為，在宣佈已完成班公湖地區的撤軍後，談判就未再有進展。因此印度認為他們必須在邊境對中國保持壓力，中國才會認真地走上談判桌。