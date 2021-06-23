台南市首創「市場智慧分流」，消費者只需在家透過手機或電腦上網即可掌握市場人流。(台南市經發局提供／曹婷婷台南傳真)

本土疫情爆發以來， 傳統市場成為高風險傳播區，台南市首創「市場智慧分流」，消費者只需在家透過手機或電腦上網即可掌握市場人流狀況，目前智慧防疫系統影像辨識技術，已於新營第一公有市場等地點試辦，若發現消費者未戴口罩或是採購人潮到達警戒時，系統會自動啟動「大聲公廣播」示警。

台南市政府媒合國家高速網路計算中心與南天數位電視，共同研發「AI智慧防疫系統」，利用影像辨識技術，估算場域人數及是否有配戴口罩，經發局指出，該套系統透過可前往的綠燈、人潮漸多的橘燈與人潮擁擠不應前往的紅燈等顯示方式，估算場域人數及戴口罩狀況，若發現消費者未戴口罩或是採購人潮到達警戒時，系統會自動啟動「大聲公廣播」示警，提醒民眾自律配合管制，可望減輕人力負擔，提升防疫效率。

黃偉哲指出，傳統市場是防疫相當重要一道陣線，目前AI智慧防疫分流系統已在新營第一公有市場、麻豆市五公有市場、佳里中山公有市場、六甲公有市場、新營中正路黃昏民有市場及新營客運新營總站等6處試辦，後續將視試辦狀況評估將更多場域加設智慧防疫系統，降低群聚感染風險。

除了啟用智慧防疫分流，針對市場清消，環保局長謝世傑指出，台南市59處公有市場及58處私有市場，環保局每周至少消毒1次，截至22日共計清消602處次；另也加強消毒市場足跡共計22處次。

另外，台南市目前也已執行1700多場次全市大清消，另也針對交通場站人潮聚集處及公家機關及學校做全面性的清消作業，6月份共計973場次。在重點加強清消的部份，則包括確診者足跡的清消（截至22日止）共217場次；大型及中小型疫苗接種站及37區衛生所的事前清消及每日接種後全場域清消共計534場次。