「美國海軍學會新聞網」（USNI）報導，於日本前進部署的美軍「雷根號」（CVN 76）航艦打擊群，已進入印度洋，準備前往中東支援於阿富汗的撤軍行動。而為彌補這段期間西太平洋缺乏航艦戰力的狀況，美軍正透過讓神盾艦通過台灣海峽、公開核子潛艦行蹤，以及讓其他航艦於夏威夷海域訓練等手段，牽制中國大陸。

根據報導，在美軍可用航艦數量不足下，搭載第5艦載機聯隊的「雷根號」航艦打擊群，在結束與新加坡海軍於南海的聯合演習後，已進入印度洋，準備接手「艾森豪號」（CVN 69）航艦打擊群在當地的任務；這將是繼2003年「小鷹號」（CV 63）支援美伊戰爭以來，再度有在日本前進部署的美軍航艦被調至中東執行任務。

而在此同時，即將於今年夏天進行印太部署的「卡爾文森號」（CVN 70）航艦打擊群，目前正於夏威夷海域進行部署前訓練。該類型訓練一般於美國本土附近海域進行，特地將訓練地點改至夏威夷，且主角是「卡爾文森號」和即將展開首次作戰部署的F-35C匿蹤戰機，引發外界關注。對此，美國海軍表示「不帶有特定訊息」，強調既然美國海軍已將目光轉向印太地區，那在靠近該區域的海域進行訓練「不應讓人感到驚訝」。

另外，美國太平洋艦隊22日也公布「魏柏號」神盾驅逐艦（DDG 54）通過台灣海峽的畫面，並罕見地曝光「奧克拉荷馬號」核子動力攻擊潛艦（SSN 723）訪問日本橫須賀基地的照片，牽制中國大陸的意味相當濃厚。