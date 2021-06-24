盛弘(8403)接受花蓮縣與南投縣政府委託，今(24)日上午10點至衛福部食藥署送件，正式提出向中央提出德國BNT疫苗許可申請與進口、冷鏈配送等流程。

盛弘醫藥事業群陳美孜執行長表示，今年台灣突然增溫的疫情，疫苗成為防疫關鍵，盛弘醫藥是台灣合格的製藥廠商，對進口各國不同醫藥經驗豐富，面對嚴峻的疫情，希望能協助台灣民眾儘早進行新冠病毒疫苗的普及施打，疫苗採購刻不容緩。6月1日起，盛弘醫藥陸續收到各縣市政府和企業團體採購外國疫苗的委託，榮幸代表委託方，向中央提出許可申請與進口、冷鏈配送等流程。

過去一個多月以來，面對嚴峻的疫情，國內各大企業與宗教團體無不本著希望能協助台灣民眾儘早免於疫情威脅，率先發出捐贈行動，善願雖大，但礙於疫苗採購並非一般企業及宗教團體可以進行採購，難免出現許多窒礙。很高興政府開放永齡基金會和台積電都順利取得行政院授權購買，在此全民抗疫關鍵時間點，企盼亦能依循上述前例，取得政府授權，代表委託方採購德國BNT疫苗，貢獻企業深耕醫藥領域的經驗。

盛弘指出，本次送件申請有兩大重點：1.全球已認知疫苗難買及難準時到貨，都是公認的事實，應該多管齊下，爭取獲得疫苗的最大的可能性。2.變種病毒持續出現，全球都在跟疫苗賽跑，疫苗永遠不嫌多，而且最好提前預購次世代疫苗。盛弘醫藥很榮幸接受花蓮縣與南投縣政府委託此重責大任，很高興有機會能為台灣貢獻出力，必定戮力而為，傾其全力完成這份艱難的重任。