巴拉圭日前傳出向聯亞生技有合作關係的美國藥廠訂購新冠疫苗，讓聯亞當天股價大漲，但收盤後聯亞指稱並未接到訂單，當時外交部表態樂見，遭質疑炒股。外交部今天澄清，當時只是進行原則說明。對外界惡意指控和錯誤解讀表示遺憾。

外交部發言人歐江安表示，針對近來部分人士錯誤解讀巴拉圭預採購聯亞生技UB-612疫苗一事，外交部予以澄清並再次說明：

一、我國南美友邦巴拉圭政府為對抗武漢肺炎（COVID-19）嚴峻疫情，積極向國際社會採購疫苗，其中包括與聯亞集團旗下的Vaxxinity公司於本（6）月16日簽署100萬劑UB-162疫苗的預購合約。這項採購是巴國政府與疫苗廠商間的商業協議，我國政府並無涉入，也從未提供經費。

二、巴拉圭衛生福利部及巴拉圭外交部於簽署預購合約的隔日（6月17日)，針對該項疫苗採購發布共同聲明，其中提到位於美國德州的Vaxxinity公司是台灣具有多年疫苗研發經驗聯亞公司的關係企業，未來一旦UB-612疫苗取得緊急使用授權，該項預採購合約將使巴拉圭率先成為獲得該疫苗的國家之一。

三、外交部於本月22日回應媒體內容是參酌上述巴國政府的聲明及新聞稿，並表達欣見由我國廠商研發的疫苗未來有機會協助友邦對抗疫情蔓延，繼續鼓勵我國企業與友邦加強交流與合作的立場。外交部進行的原則說明卻遭到部分有心人士扭曲為政府帶頭炒股票；相關人士的惡意指控不僅沒有事實根據，且錯誤解讀政府支持台灣企業積極拓展海外商機的一貫立場，外交部表示遺憾。

四、有關聯亞藥公司本月23日提及，該公司及聯亞生技公司目前並未接獲巴國採購疫苗的委託代工訂單，此涉及該公司所屬集團及關係企業間的內部分工及作業程序，外交部對此並無評論。