疫情一直燒不停，兩岸觀光客消失。金門小客車租賃業配合防疫停止接單，收入直接掛零，在立委陳玉珍的爭取下，中央同意納入稅賦減免的紓困對象。業者認為營業損失無法完全彌補，但「加減好」壓力可減輕一些。

金門小客車租賃公會理事長許燕政向立委陳玉珍陳情表示，今年5月爆發新疫情以來，機場採取人流管制措施，小客車租賃業配合停止接單，並接受消費者退費，卻在退費方面未獲補助支援，導致業者在「零」收入的情況下，還要負擔基本開銷，面臨吃不消的困境。

陳玉珍上周據此向財政部及交通部質詢，強調包括小客車租賃業、小貨車租賃業、汽車貨運業、汽車路線貨運業及汽車貨櫃貨運業，去年都有汽燃費減半徵收的紓困政策，甚至針對受疫情衝擊及影響較大的遊覽車客運業及小客車租賃業，還補貼車輛牌照稅50％，為何今年紓困4.0方案中，卻獨漏小客車租賃業？難道這些業者今年都不需要紓困嗎？中央應立即檢討和提出補救措施

陳玉珍肯定行政院從善如流，在今天院會中針對小客車租賃業的紓困，不僅新增防疫物資補貼，汽燃稅也減半徵收，雖然對於小客車租賃業的營業損失，無法做到完全彌補，但至少可稍微舒緩業者壓力，幫助他們度過難關。