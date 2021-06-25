蔡英文總統今上午以錄影方式為「三軍六校院畢業典禮」致詞。總統表示，國際社會也密切關注，台灣到底能展現出多大的戰力和決心，捍衛區域局勢的和平穩定；這些內外部環境變化，為大家，搭建最好的舞台。

總統致詞一開始，即祝大家畢業快樂；她說，因為疫情的關係，畢業典禮必須改成線上舉行，但她對大家同樣有著滿滿的祝福。

總統說，首先，要恭喜畢業生，通過了重重考驗，順利完成學業，掛上軍階。接下來，就是中華民國國軍的軍官和士官了，將會在部隊的崗位上，跟弟兄姊妹們一起，承擔保家衛國的責任。

總統指出，不論是國機國造、國艦國造、不對稱戰力的提升，或是後備動員的改革，這些重要的國防任務，將不再只是學習到的知識，而是實際參與的工作。

總統說，參與的過程，是一種榮譽。參與國軍的改革和進步，更是榮譽中的榮譽。這幾年，身為三軍統帥，她親身感受到，國軍改變的步調，以及人民對國軍的期待，都是一天比一天增加。

總統指出，國際社會也密切關注，台灣到底能展現出多大的戰力和決心，來捍衛區域局勢的和平穩定。「這些內外部環境的變化，都為年輕的你們，搭建出最好的舞台，等著你們發揮熱忱，貢獻專業」。

總統說，而她也相信，在部隊當中，誰能把握機會，全力以赴，並不斷精進自己，誰就能成為國軍的中流砥柱，成為國家的棟梁。她要期勉各位年輕的軍官、士官，不論你們是在前線還是後方，每個人都務必在崗位上，戮力不懈，不忘使命。

最後總統表示，她要感謝所有線上參與的畢業生家長，讓孩子投身軍旅，貢獻國家，家長的支持，是壯大國軍的動力。「我也要向各位保證，國軍一定會照顧我們的子弟」；「今天我們以國軍為榮，很快的，國軍也會以你們為傲」。