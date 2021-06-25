鋒面逐漸遠離，全台氣溫也隨之增加，用電量預計從低點開始回升，不過整體上升速度比預期慢，台電估計，25日預估最高用電3500.0萬瓩，供電燈號亮出穩定的綠燈。

氣象局預估，25日鋒面逐漸北移，臺灣西半部地區及金門有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；南部地區及午後各地山區仍有局部大雨發生的機率；26日西南風增強，南部地區有陣雨或雷雨，中部地區及澎湖、金門亦有局部短暫陣雨或雷雨，中南部地區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生。

台電預估，25日預估最高用電3500.0萬瓩，尖峰使用率88%，預估最高用電時段落在下午1點至4點之間，其中最大供電能力3935.7萬瓩，預估尖峰備轉容量435.7萬瓩，備轉容量率為12.45%，讓供電燈號亮出供電充裕，系統供電餘裕充足。

值得注意的是，台電預估本周供電狀況，預估尖峰用電回落3150萬瓩至3670萬瓩之間，備轉容量率10.06%至12.64%之間，整周供電亮綠燈。