在遠傳電信宣布於6/21-6/30期間進行災防告警訊息測試後，中華電信稍早宣布，也將於6/28~6/30間進行測試。期間是藉由「國家級警報、緊急警報、警訊通知及每月測試用訊息」頻道進行中英文訊息發送作業，測試期間不會影響客戶服務使用。請收到測試訊息之客戶無需緊張。

根據了解，本次測試與過往五大電信都會同步進行的災防告警系統測試略有不同。主因是因為災防告警有所升級，可推送的告警訊息支援更多字數，能傳遞更準確、詳盡的警示訊息。各電信商之間的測試時間、測試位置（台灣那一地區），經由NCC協調分配都有區分開來。而電信商不一定都會發送新聞稿來對外告知，因此民眾可多留意，若是有開啟接收災防告警測試訊息的使用者，才會接收到。而接收到告警訊息也勿過於驚慌、擔憂。

開啟災防告警訊息10種品牌手機教學

欲知如何開啟接收災防告警測試訊息，可參考以上YouTube影片，或洽詢各品牌手機業者客服專線。民眾也可參考國家通訊傳播委員會官網「災防告警服務專區」，進一步了解4G災防告警細胞廣播訊息系統詳細內容。