散熱廠-建準(2421)股東會通過每股配息2.4元，儘管下半年需求還不錯，但每個產業都有缺料問題，供應鏈能否順暢供應，成為下半年業績變數。

建準近幾年朝伺服器、家電、工控、5G基地台網通設備、醫療及汽車領域布局，目前網通設備、伺服器及車用產品都已見到布局成效，其中車用產品部分，各國加速5G基礎建設，車用通訊模網從4G升級到5G，由於傳輸速度快，且資料量大，散熱系統也跟著升級，從散熱鰭片改為風扇，建準新產品已通過歐洲車用Tier 1廠認證，並於去年下半年開始出貨歐洲車廠，在5G基地台網通設備、伺服器、車用ADAS系統及通訊模組等產品出貨逐步放量下，建準109年業績無畏全球新冠肺炎疫情逆勢成長，全年合併營收為127.81億元，年成長9.62%，營業毛利為29.98億元，年成長16.29%，合併毛利率為23.46%，年增1.34個百分點，營業淨利為11.14億元，年成長41.55%，營業淨利率為8.72%，年增1.97個百分點，稅後盈餘為8.51億元，年成長25.15%，創下歷年新高，每股盈餘為3.39元。

IC等元件缺料問題干擾電子供應鏈出貨，建準營運也受到影響，今年第1季稅後盈餘9271萬元，年減4.13%，單季每股盈餘為0.37元，累計前5月合併營收為52.71億元，年成長10.73%。

建準表示，下半年需求還不錯，不過每個產業都有缺料問題，供應鏈能否順暢供應，成為下半年業績變數。

展望未來，建準表示，公司發展策略將聚焦在技術及產品開發、全球生產佈局以及持續降低成本三大方面，其中技術及產品開發部分，鑒於科技發展趨勢，CPU將帶來更高的功耗及運作溫度，對應的散熱解決方案，除必須更多元的應用主動及被動散熱構件，亦逐步衍生出液冷的散熱方案，公司積極投入被動散熱構件及液冷解決方案已經取得初步成果，將可提供客戶更完整散熱解決方案；在全球生產佈局方面，自美中貿易戰以來，公司已經將受到美國高進口關稅影響的產品移回台灣生產，公司也計畫在菲律賓投資新設生產基地，以分散集中生產的風險，適當的降低生產成本，未來亦將持續關注全球經濟情勢的變化，規劃未來的生產佈局；而公司將運用簡化產品架構、減少零部件規格、導入自動化生產達到精實設計及生產的目標，降低產品產成本。