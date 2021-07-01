「我宣布，『獵鷹號』氣膜實驗室休艙。」大陸廣州實驗室主任、中國工程院院士鍾南山一聲令下，為因應以Delta病毒株為主的新一輪新冠病毒入侵大陸，廣州緊急設立的6組「獵鷹號」氣膜實驗室熄燈，在本輪廣東疫情本土病例清零、廣州重回低風險後，完成階段性任務，於6月30日休艙待命，累計1個月來，完成核酸檢測近150萬管，完成逾1200萬人次的篩查。

《廣州日報》1日報導，鍾南山感謝全體工作人員表示，廣州此次疫情防控，總結出了兩個非常好的經驗，在大陸乃至全球都具有重要意義。一方面是開展高速、高密度、高品質的核酸檢測；另一方面是做重點人群追蹤。

鍾南山強調，「獵鷹號」氣膜實驗室在其中發揮了重要作用，為快速、大規模的核酸檢測工作提供了強有力的支持，確保控工作追上病毒的傳播速度，化被動為主動，是廣州的一次創舉。

廣州於今年5月21日發現本輪本土新冠病例。5月30日，在廣州核酸檢測產能亟須提升以滿足大規模篩查需求之際，經廣州實驗室和大陸國家呼吸中心指導，大陸國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心、呼吸疾病國家重點實驗室、廣州醫科大學第一附屬醫院、廣州呼吸健康研究院、廣州醫科大學金域檢驗學院和金域醫學等多部門協同下，在廣州體育場迅速啟動「獵鷹號」氣膜實驗室建設，僅22個小時就完成了6組氣膜艙搭建及設備調試，並快速投入使用。

本輪大陸以Delta病毒株為主的疫情，造成廣東報告本土確診案例176例，其中廣州市占153例、又以125例集中荔灣區最嚴重。到6月30日凌晨完成最後一批檢測任務，「獵鷹號」氣膜實驗室已經整整戰鬥了一個月，完成以精準檢測助力抗擊疫情的使命累計完成核酸檢測近150萬管，完成逾1200萬人次的篩查。金域醫學為此投入專業技術和支援人員300多人，檢測設備400餘套。