奇美醫學中心落實分流分地，替住院及陪病者進行PCR檢測。(奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真)

疫病篩檢門診。(奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真)

新冠肺炎疫情持續，奇美醫療體系包括奇美醫學中心、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院，統計5月15日至6月30日，執行新冠病毒核酸檢驗超過3萬1000件民眾接受新冠病毒核酸檢測PCR。奇美醫學中心依受檢者屬性分類，預約分流3處篩檢站分艙檢測，避免採檢群聚，也節省檢測時間。

為減輕需自費PCR民眾的負擔，奇美醫學中心響應中央疫情指揮中心公告衛福部部立醫院自費新冠病毒核酸檢測(PCR)降低收費；奇美醫學中心7月1日起自費PCR費用亦降為常規每人次3500元、急件每人次4500元計收。

奇美醫學中心指出，不論商務出國、住院就診陪病、工作洽公需求、健康感染疑慮等狀況，愈來愈多民眾向醫院預約PCR檢測，奇美醫學中心規畫3處「篩檢站」，讓不同屬性需求族群分流預約，在不同地點「篩檢站」分艙接受PCR檢測，雖然人力負擔加重不少，但落實分流分地PCR採檢，讓受檢民眾更安心，避免排隊群聚，也讓檢測的過程更節省時間。

奇美醫學中心除了前述落實分艙分流分地採檢新冠肺炎核酸檢驗外，也與工研院合作建置「貨櫃組合式微負壓高通量全自動核酸檢測實驗室」，獨立執行完整一站式病毒檢驗，提升大台南地區檢驗量能，並確保醫療人員及受檢者安全快速檢驗流程。