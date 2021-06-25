HTC（宏達電）今（25）日宣布全球首款5K旗艦級VR一體機－HTC VIVE Focus 3與消費者正式見面，為企業及進階使用者打造一款功能強大、輕鬆上手且具有完整配套解決方案的VR設備，讓工作團隊無縫遠端合作，將空間藩籬化整為零 ; 同時也將帶給使用者更擬真、沉浸與如臨現場的體驗，是今年度最值得期待的VR產品之一。現在消費者可於HTC網路商店、VIVE體驗門市及指定電商平台購買，建議售價為新台幣32900元。

VIVE Focus 3代表新型態的VR一體機，全面提升圖像表現、音效設計，考究於穿戴便利及舒適度，更搭載超高效能等，最重要的是搭配全方位商務應用服務平台與應用軟體，將變革人們的工作方式。VIVE Focus 3毋需額外連接電腦即可使用，多處精心設計的巧思，可讓使用者快速上手，並同時提供企業進行簡易維運，因此適合各行各業應用於教育訓練、產品設計或是線上展會等活動與溝通，進階使用者也可透過VIVE Business串流功能，即可與PC連結渲染高複雜VR影像，體驗更高的VR效能，更可以直接於VR環境內操作電腦桌面進行訊息檢視、網頁瀏覽或是參加視訊會議！

VIVE Focus 3 輕鬆便利於工作空間中使用。（HTC提供／黃慧雯台北傳真）

VIVE Focus 3提供細緻的5K解析度及120度寬闊視野的影像呈現，並配有沉浸式3D空間音效與降噪和抗回音的雙麥克風。採用高通XR應用系列中最高等級7nm製程的Snapdragon XR2晶片，專為優化的XR應用而生。此外，搭載AI驅動inside-out精準追蹤技術，並搭配全新符合人體工學設計的控制器，此為市場上最輕的6Dof控制器之一，不論初學者或專家都能感受到人機一體的操控性。擁有26.6Wh蓄電量與可更換的可拆式電池設計，以及長時間配戴亦能保持前後平衡舒適感，再加上專利式快速穿戴按鈕，與內建主動式降溫機制及熱優化電池，皆為長時間使用下所需的涼爽、舒適感與便利性而設計。

VIVE Focus 3於6月25日開賣，建議售價為新台幣32900元，上市將搭贈6個月免費企業應用服務，包含：VIVE Business以及VIVE Sync企業版（總價值新台幣8100元）。消費者可於HTC VIVE網路商店、VIVE體驗門市及PChome購物、MOMO購物、YAHOO購物中心及蝦皮購物等指定電商平台選購。